frank : sonnets

Pour ce recueil, Diane Seuss a reçu le prix Pulitzer de la poésie, le National Book Critic. " Seuss tranforme "le spectacle tragique' en quelque chose de beau, de visionnaire, de 'révoltant et grand'. " - The Nation " J'étais une enfant calme qui tramait des trucs en douce, posant déjà les conditions de ma survie comme si elles étaient des pièces d'échec dont je convoitais la royauté. Une armée noire sur un échiquier volé. " - Diane Seuss livre des fragments de vie, de son enfance dans une famille ouvrière du Michigan à la découverte de la vie artistique New York en passant par les sixties et les " années Sida ". Telles des conversations, ses pensées sur la sexualité, la dépression, la toxicomanie, la maternité, la pauvreté, l'art, la littérature, le passé et le présent témoignent d'une époque et d'une tranche de vie. - Les sonnets de Diane Seuss sont non seulement brefs et mémorables, mais ils sont aussi dramatiques. Ils sont à la fois drôles, fougueux, poignants, ironiques, splendides : un véritable appel d'air poétique.