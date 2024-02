Le premier tueur en série français, Henri Désiré Landru, dit " Le Barbe Bleue " de Gambais, escroc, séducteur et tueur de femmes, a profondément marqué l'histoire criminelle moderne. En 1931, sous la direction d'Arthur Bernède, célèbre pour ses romans populaires, une nouvelle collection voit le jourA : " Crimes et ChâtimentsA " qui réunit des ouvrages retraçant les faits divers qui ont défrayé la chronique du début du siècle dernier. Une collection qui se propose d'offrir des récits " strictement véridiques, aussi passionnants que les plus fameux romans d'imaginationA ". Bernède ouvre la collection en signant un texte sur la célèbre affaire. Entre roman policier et document historique, le Landru de Bernède inscrit le crime dans la modernité littéraire. Cet ouvrage revient sur l'affaire du tueur en série français 10 ans après sa condamnation à mort, et fait office de document historique. L'Affaire Bessardo et Le Vampire de Düsseldorf, issus de la collection " Crimes et ChâtimentsA " seront publiés aux éditions OKNO en 2024. Enfin, cet ouvrage et ceux à venir permettent de faire écho à la collection OKNO Crime en format poche.