Les romans sont parfois les meilleurs remèdes à nos maux ! Blu vit à Florence en colocation avec trois autres jeunes femmes partageant rêves et frustrations liées à des vies professionnelles et personnelles compliquées. Heureusement Blu a un rêve, un rêve qui l'aide à tenir : celui de travailler dans le monde des livres. Aussi, après une brève expérience dans une maison d'édition puis au sein d'une grande chaîne de librairies, décide-t-elle de sauter le pas et d'ouvrir sa propre librairie. Mais le quotidien d'une jeune libraire indépendante est loin d'être facile... Blu a alors une intuition qui, tout en lui permettant de se distinguer de ses concurrents, va devenir sa signature. Elle fait des livres qu'elle vend des " médicaments " qu'elle va prescrire pour soigner l'âme des gens. La Petite Pharmacie littéraire est née et rencontre d'emblée un grand succès.