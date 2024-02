Sherlock Holmes. Les Six Napoléons

Un inconnu s'introduit dans des propriétés pour détruire des bustes de Napoléon. En plein coeur de la City, un homme d'affaires londonien s'évapore sous les yeux de sa femme. Silver Blaze, le cheval de course le plus célèbre d'Angleterre, disparaît mystérieusement. Un traité naval secret est dérobé, mais le voleur sonne une cloche pour signaler sa présence... Ces quatre nouvelles, parues à l'origine dans différentes revues britanniques, mettent en scène le détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte, le docteur Watson, dans les sombres ruelles de Londres. Découvrez les enquêtes de Sherlock Holmes en 12 volumes chez Librio !