Joyeuses Pâques !

Un cahier de 24 pages sur le thème de Pâques proposant des décors à colorier et compléter avec plus de 500 gommettes repositionnables : des gommettes géométriques unies ou à motifs (ronds, carrés, rectangles, triangles, étoiles...) et des gommettes représentant toutes sortes de petits personnages. Dans chaque scène, un texte court raconte à l'enfant ce qui s'y passe.