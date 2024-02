Avec Mon nouvel ami, Sylvain Bouton concocte une histoire où une amitié plutôt invraisemblables semble finalement des plus plausibles ! Au zoo, Lou demande à sa maman : " Je peux inviter un ami à la maison pour goûter tes biscuits à la pistache ? " Sa maman, en pleine conversation sur son cellulaire, accepte sans voir que l'ami est... un éléphant ! Qu'arriverat-il lorsque cet ami pesant plusieurs tonnes les accompagnera en pleine rue, prendra le métro et tentera de sauter sur le trampoline ? On s'amuse au fil des pages à explorer différents lieux : le zoo, la cage, la rue, le métro et la cour de la maison. On s'amuse aussi à observer le singe fugueur qui s'est faufilé incognito dans le sac à dos de l'enfant. Bref, un savant mélange d'absurde et de vie quotidienne.