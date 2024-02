La cité de cristal Tome 12 : La dernière bataille

Emily, Adriane et Kara devaient devenir les magiciennes d'Avalon pour sauver le monde magique et leurs amis animaux... Mais elles ont échoué. Les portes d'Avalon sont fermées, leurs amis bien-aimés sont condamnés et la sorcière des ténèbres règne dans la terreur. Il reste une dernière chance d'accomplir leur destin. Mais il leur faudra la force d'une guerrière, le feu d'une étoile flamboyante et le coeur d'une guérisseuse. Les magiciennes doivent mettre en jeu tout ce qu'elles aiment et être prêtes à tout sacrifier alors que commence la bataille finale pour Avalon !