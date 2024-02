Au risque d'en finir

Une DRH adjointe et un flic qui n'aime pas qu'on l'appelle par son prénom... il n'en faut pas plus pour naviguer dans une atmosphère brumeuse d'une entreprise où les cadres de direction tombent comme des mouches. Un meurtre, puis deux, puis... ce n'est pas une comptabilité morbide mais un épisode cataclysmique que traverse ce groupe industriel français Lorsque la vie quotidienne d'une entreprise percute des secrets de famille, ce n'est pas le droit du travail qui va servir de guide, mais bien l'instinct de survie. Ni la RH ni l'inspecteur n'y sont préparés, c'est peut être aussi pour ça qu'ils se sentent attirés l'un vers l'autre. Mais l'abondance de sang et de déviances sordides seront autant d'obstacles à surmonter. En seront-ils réellement capables ? Si c'est le cas, Il ne sera pas interdit de penser que ce couple insolite ne devienne un jour des personnages qui ne font que débuter, ici, leur carrière de série noire.