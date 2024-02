Little Book Tarot

Apprenez à tirer les cartes du Tarot selon vos besoins et à les interpréter ! Depuis plusieurs siècles, le Tarot a été utilisé comme un outil de divination et une manière de mettre en lumière des questionnements. Dans cet ouvrage pratique, vous apprendrez les significations des 78 cartes et leurs symboles, mais aussi des méthodes de tirages simples et variées, pouvant répondre à vos besoins quotidiens.Quel messages les cartes vous délivreront-elles ? Le plus de ce livre : Un véritable petit guide pratique pour découvrir les 78 arcanes du tarot avec des descriptions simples pour en saisir la symbolique.Des conseils pour choisir son tarot, le purifier, restaurer ses énergies ainsi que des exemples de tirages pour apprendre à interpréter les vôtres.Des tirages par thèmes vous apportant des conseils selon vos besoins : pour guérir d'un chagrin d'amour, attirer l'argent... et bien plus encore !