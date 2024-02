Depuis presque 20 ans, les triathlètes cherchent dans la Bible du Triathlon de Joe Friel comment améliorer leurs résultats. Dans ce livre, l'auteur nous révèle les dernières avancées en sciences du sport, comment analyser les données collectées pendant les courses et les séances, comment établir un programme quotidien d'entraînement et comment améliorer les gestes techniques dans chaque discipline et concevoir le programme de préparation qui vous ouvrira les portes du succès. Dans cette Bible du Triathlon vous apprendrez : comment concevoir des séances personnalisées. A choisir entre puissance ou vitesse pour établir votre programme. Les dernières avancées en sciences du sport qui vous permettront d'améliorer vos performances en course. A mieux utiliser les données collectées par vos appareils connectés en vous concentrant sur les données importantes, qui vous permettront de mieux comprendre vos résultats. Les gestes en natation qui vous permettront de gagner 20 % sur votre temps en course. Des exercices inédits de renforcement musculaire - spécialement conçus pour les triathlètes limités par le temps - qui vous permettront d'améliorer votre puissance aussi bien en natation qu'en cyclisme et en course à pied. A concevoir le programme de récupération personnalisé qui vous permettra de conserver les gains chèrement acquis tout au long des séances difficiles. De nouvelles séances de préparation en natation, cyclisme, course à pied ainsi que plusieurs séances imbriquées.