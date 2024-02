So let them burn

Faron Vincent est capable d'invoquer le pouvoir des dieux. Cinq ans plus tôt, sa magie divine lui a permis de libérer son île de l'ennemi - l'empire de Langley et ses impitoyables dragons. A dix-sept ans, Faron est une légende pour son peuple et une nuisance pour les royaumes voisins. Toute puissante, la jeune femme pensait n'avoir plus aucune guerre à mener. Jusqu'à ce qu'elle découvre, lors d'un sommet international pour la paix, que sa soeur aînée, Elara, noue un lien sans précédent avec un dragon ennemi. Les dieux se montrent formels : pour briser ce lien, Faron devra tuer Elara...