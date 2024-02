L'ancien testament

Ce que les chrétiens appellent " Ancien Testament " correspond en partie – mais en partie seulement – au texte de la Bible hébraïque. Quelles différences entre les deux textes ? Comment expliquer la formation du canon biblique ? En archéologue des textes, le professeur Thomas Römer mène l'enquête et met au jour, sous les strates accumulées par les multiples compilateurs et rédacteurs, les origines variées d'un livre pas comme les autres. Historien et philologue, il retrace la formation des trois parties de la Bible en les situant dans leurs contextes sociohistoriques respectifs. Une plongée fascinante qui vous fera lire la Bible d'un oeil neuf !