La Suisse inconnue

"Puisqu'il faut toujours partir de quelque part, je vais commencer par vous dire comment je suis parti et ce que j'ai vu en chemin". Paris, fin du XIXe siècle. Voyageur infatigable, Parisien d'adoption, amoureux de son pays natal, Victor Tissot invite "ses lecteurs de France" à découvrir "sa" Suisse, loin des sentiers déjà battus par le tourisme. C'est de Paris qu'il nous entraîne vers les lointaines montagnes grisonnes, avant de traverser au retour les cantons du Valais et de Fribourg. Au fil des anecdotes et rappels historiques, Victor Tissot dévoile sous nos yeux la mosaïque des traditions, des moeurs et des particularités qui forment la Suisse de son époque.