Le Hardi chez les Vaudois et autres histoires

Hardi : "qui ose sans se laisser intimider". Mais aussi : autre surnom de Charles le Téméraire, qui décide en 1475 d'envahir le Pays de Vaud. De la geste des guerres de Bourgogne, Paul Budry extrait des épisodes restitués dans une perspective et sur un ton qui bouleversent les codes du récit historique. Dans le même esprit, il revisite des Scènes de la révolution française : "Ces journées - ce n'est pas trop tôt qu'on aurait le droit de se laver les coudes dans le sang des bonnes familles - furent pour le choeur populaire un régal de frissons, de chaleurs, de théâtre, pour tout dire un festin de sensibilité". La prise de Jéricho, elle, s'attaque à un moment clé de l'Ancien Testament pour le récrire sur le mode parodique. Les autres textes du recueil - Le crucifix, Ci-gît Duchoux, Le pasteur de Praz-Riond et La vengeance de Madame Paccaud - viennent illustrer par d'autres exemples le talent virtuose et l'humour d'un écrivain au style inimitable.