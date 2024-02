Mon Lapin Quotidien N° 28

Après Lapin, puis Mon Lapin, Mon Lapin Quotidien constitue depuis 2017 une expérience éditoriale encore jamais tentée au sein de L'Association : un vrai journal qui ouvre grand ses pages à la création contemporaine, où la poésie côtoie l'essai, le dessin, le strip et le billet d'humeur au sein de pages labyrinthiques et foisonnantes. Parmi les collaborateur. ice. s réccurent. e. s du journal, l'on compte notamment : Hector de la Vallée, Hippolyte Hentgen, David B. , Frédérique Rusch, Tom de Pékin, José Parrondo, Isabelle Boinot, Hervé Le Tellier, Charles Pennequin, Mrzyk et Moriceau, Killoffer, Muzo, Delfeil de Ton, Fanny Quément, ou encore Aurélie William Levaux. Avec Quentin Faucompré à la rédaction en chef et Rocco à la maquette.