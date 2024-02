Will marche dans Clapham Road. Il doit absolument se procurer sa dose quotidienne d'héroïne avant d'aller travailler. Et il n'a que 57 pence en poche. Nous sommes à Londres, le 6 mai 1986. Ainsi commence cet extraordinaire récit autobiographique, qui relate cinq moments clés de la vie de son auteur. Qu'est-ce qui pousse cet écrivain, l'un des plus doués de sa génération, à revisiter sa jeunesse ?? La nostalgie ?? Certainement pas. La honte d'avoir été un junky ?? C'est peu probable. Will Self revient à la source même de son oeuvre : la crise existentielle d'où jailliront plus tard des romans pleins d'une énergie sauvage. Né en 1961, Will Self est considéré comme l'un des plus grands écrivains britanniques de sa génération. Ses romans Les Grands Singes, La Théorie quantitative de la démence, Dorian et Parapluie sont disponibles chez Points.