Pollux 34. Avec 1 CD audio

C'est l'histoire d'un monsieur qui, du jour au lendemain, veut devenir astronaute. Personne n'y comprend rien. Un matin, il tire sur une corde et quelque chose d'extraordinaire sort de son atelier. Son voisin Léon voit un drôle d'objet dépasser par-dessus sa haie. - Tu pars quand ? - Demain soir. - Mais tu vas faire quoi là-bas ? - Je vais rallumer une étoile ! - Mais pourquoi ? - C'est pour une promesse. - Mais à qui ? - A ma femme. - Comment tu vas faire pour la rallumer ? - J'ai pris une ampoule. Pollux 34 est une histoire délicieusement poétique qui fera rêver petits et grands. Il y est question d'aventure, d'amour et d'amitié.