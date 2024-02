Croquidou. Tome 1 - Croco mais pas trop !

Croquidou est un crocodile qui vit dans la jungle avec son meilleur ami, Maurice, un dodo. Tout irait pour le mieux si Croquidou n'était pas un incorrigible stressé, un grand flippé de la vie. Malgré son physique de crocodile, Croquidou a peur de tout et se questionne fiévreusement sur le sens de la vie. Maurice, lui, prend les choses comme elles viennent. Persuadé d'être le dernier de son espèce, il couve avec assiduité un ballon de foot, certain que ce drôle d'oeuf finira bien par éclore d'un petit dodo. Un jour, Croquidou et Maurice font la rencontre de Vluuux, une drôle de bestiole au comportement étrange : ami ou ennemi ?