Opération climat

A quel point seriez-vous prêt à vous engager pour le climat ? Entrer dans un parti politique, s'engager dans une ZAD, risquer une garde à vue... Un roman où le lecteur prend le contrôle de l'histoire en faisant ses propres choix, de quoi les explorer ou recommencer l'aventure à tout moment : jusqu'à 13 fins possibles ! Une double-page pour créer son personnage, choisir ses hobbies et ses traits de caractère : des éléments qui influencent les décisions au fil de l'histoire Un dossier pour aller plus loin mais aussi donner des pistes d'action : comment agir à son échelle via sa consommation, comment rejoindre un mouvement écologiste, comment traiter son éco-anxiété... rédigé avec l'aide de spécialistes : membres du mouvement Extinction Rébellion, L'Affaire du siècle ou The Other Economy De belles illustrations réalisées par Romane Mendes et un auteur spécialisé : Nicolas Bonnefoy