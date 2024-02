Vengeance Tchétchène

Un homme venait de surgir de L'Arbat. Il lança une interjection à ceux qui encadraient Malko. Celui qui lui avait parlé fit jaillir de sa ceinture un gros automatique noir et en menaça Malko. - Tu travailles avec eux ! fit-il en russe. Malko vit l'expression de ses yeux fous, l'index crispé sur la queue de détente. On allait le tuer et il ne savait même pas pourquoi. Le tchètchène Chamil Bassaïev, dit Abu, prépare un attentat à Moscou pour discréditer Boris Eltsine. La CIA essaie de prendre contact avec les tchétchènes pour négocier un accord avec eux pour ne pas commettre d'attentat, pour que Eltsine soit élu. Les tchètchènes préparent dans le même temps le braquage d'un avion venu de NY avec un milliard de dollars, pour financer leur guerre.