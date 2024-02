Adieu bordel

Comment gagner du temps, de l'argent et des moments de bonheur ! " Comment organiser au mieux nos espaces comme notre tête ? Les méthodes sont nombreuses, mais le principe est toujours le même : Trier-Désencombrer-Ranger. TDR ! Vous verrez, le trio est magique ! Il existe plein d'outils vraiment utiles et efficaces pour vous aider : les agendas partagés, les to do list, des applis, des blogs... Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, impossible que vous ne trouviez pas ce qui vous correspond. Dans ce livre, je partage aussi avec vous tous mes trucs et astuces pour rester organisé. Avec à la clé une promesse : à vous la liberté, le bonheur et la sérénité ! La vie est bien trop courte pour en perdre la moindre seconde à courir après l'horloge, errer dans les allées d'un supermarché bondé, se noyer sous les centaines de mails non lus ou côtoyer des personnes toxiques plutôt que de profiter, s'amuser, aimer... Vous ne trouvez pas ? "