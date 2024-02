Comment l'ADN façonne notre personnalité

Le 1% de notre ADN qui nous rend unique détermine à plus de 50% ce que nous sommes. L'un des chercheurs en psychologie les plus réputés pour ses travaux sur la génétique du comportement apporte une démonstration passionnante du poids prépondérant de la "nature" sur la "culture". Robert Plomin, pionnier de la génétique comportementale, s'appuie sur les recherches de toute une vie pour démontrer que l'ADN est bien le facteur majeur qui construit notre personnalité. Nos familles, nos écoles et notre environnement importent, mais ils n'ont pas le même poids que nos gènes. La révolution ADN est en marche... " Une explication claire et captivante de l'un des domaines les plus brûlants (et les plus intéressants) de la science, par son praticien peut-être le plus distingué. " Steven Pinker " Un livre extrêmement important. " Matt Ridley, The Times