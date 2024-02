Où peut-on se sentir en Suisse, tout en restant en Normandie ? Quelle ville portuaire ressemble à Amsterdam ? Quel événement astronomique a été brodé sur la tapisserie de Bayeux ? En plus : les marées du Mont-Saint-Michel, les toiles de Monet et le festival du cerf-volant à Dieppe. Les dentelles d'Alençon et des vestiges d'abbayes monumentales à Jumièges et à Hambye. Des caramels au beurre salé d'Isigny, de délicieux fromages et du cidre. Histoire à portée de main au mémorial de Caen. Découvrez la Normandie avec le guide de poche, indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, cette publication, dotée d'une carte laminée, contient des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Visitez la Normandie avec ce guide doté d'une carte laminée pliable et détachable. 10 itinéraires de visite, plus de 100 sites décrits. GUIDE : - 10 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 107 sites traités - de riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets - de nombreuses curiosités historiques et culturelles - des photos en couleurs - une réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - un format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - contient toutes les attractions décrites dans le guide - échelle 1 : 300 000 - couvre tout le territoire de la Normandie.