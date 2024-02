Vampire Hunter society. Tome 2

Tout ce qu'Aspen croyait savoir n'était qu'un mensonge. Soudainement, les vampires qu'elle a passé son existence à traquer deviennent ses seuls alliés. Réfugiée à Magic City, elle aide Luka à obtenir la couronne. Et ses sentiments pour lui n'ont jamais été aussi forts. Seule ombre au tableau : le beau prince vampire est destiné à une autre. Mais la jeune femme n'a guère le temps de se préoccuper de sa vie sentimentale. Pour l'heure, elle doit révéler au monde entier la trahison des chasseurs. Avec l'aide de sa meilleure amie Liv et de ses nouveaux alliés, elle fait une découverte perturbante qui ne la laisse pas indemne. Entre la présence menaçante de la fiancée de Luka et les terribles secrets qui refont surface chaque jour, Aspen va devoir redoubler d'efforts pour démêler le vrai du faux... et surtout, pour rester en vie.