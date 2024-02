Hadès et Perséphone. Et autres dieux

60 incroyables coloriages pour redécouvrir les mythes et les divinités grecs ! Découvrez dans ce magnifique livre de coloriages 60 illustrations originales inspirées des dieux et déesses de la mythologie grecque. Hadès et Perséphone, Zeus et Héra, Achille et Patrocle, Arès et Aphrodite, ou encore le sensuel dieu Dionysos... Parcourez l'Olympe et mettez en couleurs les mythes les plus célèbres ! Coloriez ces sublimes oeuvres signées PandyAls Art (@pandyals_art) et redécouvrez vos oeuvres littéraires préférées grâce à ses dessins !