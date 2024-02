XXIe siècle. Les 75 innovations vertes qui vont changer notre vie

La révolution écotechnologique est en marche et rien ne pourra l'arrêter. Elle va bouleverser notre vie quotidienne et faire advenir une société résolument verte. Un essai optimiste, auquel ont participé nombre d'experts, pour nous présenter les innovations du XXIe siècle qui doivent contribuer à sauver la planète du désastre écologique. Révolution écotechnologique : nous n'avons encore rien vu ! 2025 : Le panneau solaire devient invisible 2030 : Notre voiture roule au carburant 100% synthétique 2035 : Le désert produit de l'électricité 2037 : La Nasa embauche sur la Lune pour ses data centers 2039 : Le bateau volant flotte au-dessus des fleuves 2040 : Les climatiseurs ne réchauffent plus l'atmosphère 2080 : On va planter des choux sur les planètes 2100 : La température se règle dans l'espace Alimentation, agriculture, traitement des déchets, transports et espace, santé, bâtiment et construction, énergie, high-tech... : la mutation écotechnologique en cours affecte tous les domaines de notre vie quotidienne. Eoliennes sous-marines (2031), centrales solaires (2033), camions téléguidés (2047)... : ce livre présente, année par année, les innovations qui vont advenir au cours des prochaines années. L'auteur et son équipe ont interrogé les meilleurs experts qui font le point sur les recherches en cours et celles qui devraient bientôt aboutir. A rebours de certains discours alarmistes et anxiogènes, la démarche est résolument optimiste : l'avenir est aux innovations dans le domaine vert, promesse d'une vie meilleure.