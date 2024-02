Hérésie. Dans la tourmente des ultimes soubresauts du Catharisme

A l'aube du XIVe siècle, l'hérésie cathare semble avoir disparu d'Occitanie. Néanmoins l'espérance du retour des "Bons Hommes" est bien vivante dans les foyers pyrénéens. Le jeune berger Peyre Maury natif de Montaillou, décide de fuir la misère des hauts plateaux pour tenter sa chance dans la vallée. Il va croiser le Parfait Peyre Autier, revenu d'exil, qui réorganise dans la clandestinité l'Eglise du Bien. Le berger devient alors son fervent croyant. Cependant l'Inquisition resurgit avec une féroce détermination et les bûchers se multiplient. Dans ce climat de panique, Peyre Maury est entrainé dans des aventures inattendues. Le berger partage désormais sa vie entre les transhumances, les siens et son église. Il marche, inépuisable, des Pyrénées jusqu'à Toulouse, du Fenouillèdes à l'Aragon et jusqu´à Majorque, côtoyant le dernier Parfait, l'indigne et tourmenté Bélibaste. Ce captivant roman d'aventures médiévales, basé sur les déclarations de Peyre Maury devant l'Inquisition, est aussi un hommage au petit peuple pyrénéen pris dans la tourmente des ultimes soubresauts du catharisme.