No Bad Days. L'Oracle Be Positive

Remercions la vie pour tout ce qu'elle nous offre ! Nous rêvons tous d'un petit guide qui nous donne les clés pour vivre une vie plus légère, agréable et lumineuse. Ce superbe oracle a été créé pour t'aider à donner une intention positive à ta journée et à vivre dans la gratitude. Pour chacune des 39 cartes colorées et joyeuses, tu trouveras dans le livre sa signification, un mantra et une activité spirituelle et libératrice : posture de yoga, playlist inspirante, écriture intuitive... Laisse-toi guider, il est temps de penser à ton bonheur et de rayonner de tout ton être !