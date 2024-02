À la rencontre de nos mémoires

Et si vous partiez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles ? Vieux de sept siècles d'existence, le château de Fougeret est devenu un véritable temple chargé de la mémoire des événements heureux et tragiques qui s'y sont déroulés. Aujourd'hui encore, d'étranges phénomènes paranormaux se manifestent à travers les " invisibles ", capables de nous conseiller ou de nous mettre en garde... Dans ce coffret, vous découvrirez 44 sublimes photographies d'art au taux vibratoires élevé représentant des éléments de ce géant de pierre. Dans le livre de 216 pages tout en couleurs, vous trouverez la signification de chaque carte, accompagnée des messages de Félix, d'Alice, du chevalier... ou du château lui-même, canalisés par la célèbre médium Christelle Dubois, ainsi que la propriétaire, Véronique Geffroy.