Elles sont grandes ou minuscules, minces ou très larges, visqueuses mais très résistantes, de couleur verte, brunne ou rouge... Parfois, nous les trouvons même inquiétantes ! Et pourtant, les algues sont partout autour de nous, pas seulement dans l'eau ! Elles se cachent dans nos dentifrices, dans nos produits de beauté, dans nos aliments et même dans nos médicaments. En plus d'être un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, les algues sont diverses et présentent de nombreuses qualités ! Ce documentaire illustré t'entraîne à la découverte de ces végétaux méconnus, mais passionnants. A la fin du livre, tu trouveras un petit guide de reconnaissance pour t'aider à les distinguer.