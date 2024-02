Comme un oiseau

Guide d'identification et nichoirs à fabriquer Sans oiseaux, pas de jardin ! Absolument essentiels, ils contribuent à son équilibre et bon développement en régulant le nombre d'insectes qui y vivent. Pour bien les attirer et les accueillir, il est nécessaire de les connaître et de leur offrir les meilleures conditions possibles. Apprenez ainsi à reconnaître les différents oiseaux, à les nourrir et abreuver, à faire pousser une haie pour favoriser l'installation de nids, à construire un nichoir...