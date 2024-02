Le mystère ou l’absurde ? Saint Thomas d'Aquin, Sartre et quelques autres

La lecture de ses pages, écrites d'une plume alerte et bienveillante, réserve plus d'une surprise. Une promenade peu ordinaire parmi Thomas d'Aquin et les thomistes (Garrigou-Lagrange, Gilson, Guérard des Lauriers, Josef Pieper, par exemple). Une confrontation en vérité, entre eux et avec d'autres grands médiévaux (Albert, Bonaventure, Duns Scot...), mais aussi avec Sartre, Camus, Cioran, Kierkegaard, Nietzsche, et tant d'autres, sans oublier Hans Urs von Balthasar. Non pas un catalogue, mais une réflexion symphonique en profondeur, où la métaphysique voisine avec la musique.