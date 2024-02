Le quotidien paisible de l'inspecteur Alec Nichols et de la vétérinaire Cooper Allen, dans la campagne marécageuse d'Ilmarsh, vole en éclats le jour où ils se rendent sur la scène d'un crime atroce et unique : face à eux, seize cadavres de chevaux. Impossible de cerner le profil de ce tueur si spécial, ses intentions, ni de déterminer quelle sera sa prochaine cible. Les deux enquêteurs vont vite comprendre que le mal sommeille dans leur petite ville : Ilmarsh survivra-t-elle à la vérité ? Avec son atmosphère pesante, son écriture ramassée, aux ellipses aussi tranchantes que déstabilisantes, 16 chevaux présente un auteur à l'univers singulier aux antipodes du page-turner d'aéroport. Librairie Lamartine (Paris), Page des libraires. Un roman noir terrifiant. Greg Buchanan a du style, un sens aigu du rythme, et sait ménager les nombreux rebondissements d'une intrigue complexe et tordue, frisant parfois le gothique. Le Figaro magazine. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Elsa Maggion.