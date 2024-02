The Croaking Tome 2

Au Perchoir, un faux pas et vous risquez de vous brûler les ailes... Après son sauvetage, Scra se confie enfin à ses camarades, et leur révèle les véritables raisons de son intégration dans l'académie... tout comme dans la nuée des Blackash. La vie à l'académie continue, Scra prend Ky sous son aile et lui enseigne quelques rudiments du combat en vue des prochaines sessions d'entraînements. Mais le poids du rite d'initiation pèse toujours sur les épaules du corbeau.