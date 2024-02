Dead Garden. Tome 1 L'héritière

"Croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ses journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à seize ans... Mais bon, comme le dit si bien grand-mère, dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sorts, disparitions inquiétantes, empoisonnements suspects... chez nous les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoutent une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vikaris et la visite inopinée d'Hela, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup ! Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques qui se mettent à l'oeuvre. ". . La romancière à succès Cassandra O'Donnell nous ouvre les portes d'un nouveau monde de fantasy, singulier et fascinant.