Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex

Automne 1910. Voici longtemps que Sherlock Holmes et le docteur John Watson combattent R'luhlloig, l'Esprit Caché lié au professeur James Moriarty. L'Europe glisse inexorablement vers la guerre, et un autre conflit, d'ampleur cosmique, approche de son point culminant ; en une seule nuit, les membres les plus éminents du Club Diogène connaissent une mort atroce, apparemment de leur propre main. Holmes soupçonne un espion allemand qui travaille pour R'luhlloig... Retranché sur la côte anglaise, le duo est confronté à une nouvelle menace. Trois femmes ont disparu de la ville voisine de Newford. D'après la légende, d'étranges créatures amphibies, habitant une cité bâtie au fond de l'eau, viennent sur la terre ferme tous les deux ou trois siècles chercher de nouvelles proies. Le décor est planté pour l'ultime bataille qui verra s'opposer Sherlock Holmes et John Watson aux démons marins du Sussex, et peut-être à Cthulhu lui-même... " Lovegrove est un maître de l'hommage à Sherlock Holmes et décrit à merveille les horreurs lovecraftiennes. Passionnant. " The Guardian " Lovegrove crée un monde qui pourrait tout aussi bien être né de la plume de Sir Arthur Conan Doyle, et dans lequel naturel et surnaturel se mêlent harmonieusement. " Set the Tape " Une histoire captivante et prenante. " The Tattooed Book Geek