Le vilain petit canard

A l'éclosion de ses oeufs, maman cane découvre avec horreur qu'un de ses petits ne ressemble pas aux autres. Grand bec, plumage hirsute, grosses pattes... toute la basse-cour est d'accord : ce canard est vilain ! Rejeté, le petit animal s'enfuit et décide de ne plus jamais se montrer. Mais, un jour, un étang lui révèle son reflet... qui ne lui semble pas si affreux. Et s'il était né dans le mauvais nid ? Un conte classique sur la résilience Les enfants prendront plaisir à découvrir l'histoire de ce petit canard, rejeté de tous à la naissance, mais destiné à se transformer en un magnifique cygne. Cette histoire porte des valeurs universelles de tolérance, de bravoure et d'intégrité. Une fabrication solide, à petit prix Un papier indéchirable, une finition à coins ronds... les enfants pourront manipuler facilement cet album solide.