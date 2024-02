Geneviève Bonnefoi et l'abbaye de Beaulieu. 50 ans d'expositions de Geneviève Bonnefoi

Ancienne abbaye cistercienne fondée en XIIe siècle, l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue était en ruine après la Révolution. C'est dans les années 1960 que Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache tombèrent amoureux de la belle endormie et décidèrent de l'acquérir afin de la restaurer pour lui redonner son lustre d'antan et y déposer leurs collections. Commencée dans les années 1945-50, cette collection constitue un panorama assez complet des différentes tendances de l'art "d'après-guerre" . Elle est formée par la donation de Geneviève Bonnefoi à la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites (aujourd'hui Centre des Monuments Nationaux) en 1973 et par deux donations de l'association à la CNMHS en 1981. Elle compte parmi les plus anciens artistes Michaux, Dubuffet, Vieira da Silva et Arpad Szénes, Bissière, Ubac, Karskaya, Gabritschevsky... Puis, avec la grande vague de l'abstraction lyrique et de l'informel, de nouveaux artistes, plus jeunes, entrent dans la collection, comme Mathieu, Hantaï, Judit Reigl, Serpan, Benrath, Degottex, Claude Georges, Xavier Krebs, Viseux, Olson, Saignes, Marcelle Loubchansky, Lerin, Marfaing, Sonderborg, Duvillier et quelques "inclassables" comme Bettencourt, Fred Deux ou Muriel Sinclair. C'est aussi une collection qui recouvre une dimension européenne car dans les années d'après-guerre des artistes de tous pays venaient à Paris et souvent s'y fixaient définitivement. C'est ainsi qu'on y trouve les Allemands Dahmen, K. Otto Götz, Sonderborg, le Suédois Bengt Olson, la Portugaise Vieira da Silva, les Hongrois Arpad Szénes, Simon Hantaï, Judit Reigl, les Russes Karskaya, Gabritschevsky, les Italiens Magnelli, Bertini, l'Espagnol Fernando Lerin. A leur mort, Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi, ont légué l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue au Centre des Monuments Nationaux. L'abbaye est aujourd'hui l'un des plus importants centres d'art contemporain d'Occitanie.