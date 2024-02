Ma cuisine en équilibre. 1 aliment = 6 recettes

Pour son second livre, Myriam Moussier, diététicienne nutritionniste, propose une déclinaison de 27 aliments (fruits, légumes et protéines), présentés selon sa méthode de couleurs qui illustre la bonne répartition des nutriments dans l'assiette, sur une journée. Six recettes sont proposées pour chaque aliment, afin de le cuisiner sous toutes les coutures, le découvrir ou le redécouvrir, l'associer, le déguster et surtout afin de continuer de manger sainement et équilibré. Que l'on soit végétarien, bec sucré, en solo ou en famille, les 162 recettes offrent le choix nécessaire pour satisfaire chaque appétit et chaque envie tout en se faisant du bien.