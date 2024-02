Where the ghosts are going ?

Il s'avère qu'elle aussi peut "les voir", qu'il n'est pas seul... Chiutung, lycéen, porte toujours ses cheveux courts avec une frange. Bien qu'il ait une jolie coupe de cheveux, il semble souvent distant et froid. Il s'avère qu'il a perdu quelqu'un qu'il aimait beaucoup. Il garde son dernier gage, dans l'espoir de la revoir. Grâce à sa capacité à les voir, il est connu comme le "bus fantôme" des âmes perdues. Les choses ont changé quand il a rencontré Chingching, un camarade de classe avec une personnalité opposée. Ils sont aussi différents que le feu et la glace, mais ils possèdent la même sensibilité et la même capacité mystérieuse. Chiutung s'était toujours senti seul et incompris. La rencontre avec Chingching a allumé une petite flamme chaleureuse en lui. Ensemble, ils rencontrent des fantômes qui s'attardent dans le monde, incapables de lâcher prise : un homme qui a perdu la mémoire et ignore qu'il est mort, le chien qui vit dans la cuisine d'une maison étrangère, la fille brune qui erre dans la classe d'art, le petit garçon avec des larmes aux yeux qui a été séparé de sa mère et les amoureux d'enfance qui sont séparés par la mort et incapables de communiquer leurs sentiments... Chiutung et Chingching commencent à se lier au fil du temps.