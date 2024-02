La famille Han

"Fille aînée d'immigrés coréens, Casey Han a été élevée dans le Queens dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Ils ont travaillé dur toute leur vie pour assurer à leurs enfants un bel avenir, mais à vingtdeux ans, Casey, tout juste diplômée de Princeton, n'a aucune véritable ambition professionnelle et ne rêve que d'une chose : faire partie de la haute société new-yorkaise. Au grand désespoir de son père, elle refuse son admission en droit à Columbia et se retrouve sans travail ni argent à Manhattan. Casey est prête à tous les sacrifices pour pénétrer dans ce monde étincelant de privilèges, de pouvoir et de richesse, mais à quel prix ? S'inspirant des grands romans victoriens, Min Jin Lee offre le portrait saisissant d'une jeune femme cherchant à s'affranchir de sa communauté, miroir d'une génération tiraillée entre le désir d'intégration et le poids des traditions.