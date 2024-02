On sème fort

Guide pratique pour un jardin bio, facile et économique Le podcast du même nom a déjà réuni plus de 570. OOO auditeurs ! Dans cet ouvrage, on retrouve les thèmes qui ont fait son succès - les clés d'un jardin facile, économique et bio. Les techniques de permaculture sont abordées de façon très concrète, avec de nombreuses astuces, photos et dessins pour réussir sans se prendre la tête. Parmi les sujets abordés : réussir ses premiers semis, créer une aire de compostage, fabriquer des engrais verts, réussir la plantation des tomates, créer des aménagements contre la chaleur, gérer les déchets, bien semer le gazon... Un guide vraiment pratique qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux jardiniers déjà expérimentés en quête de nouvelles techniques.