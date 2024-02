Mandalas Babies

Saurez-vous ne pas fondre devant ces adorables bébés ? Tant de tendresse et de mignonnerie à sublimer grâce à ces 45 mandalas mêlant vos personnages préférés à leur doux univers. Des animaux comme Pan-Pan, Pégase ou Rouky aux humains tels que Lilo, Jack-Jack et Vaiana, plongez dans un monde magique et créatif ! Détendez-vous et mettez en couleurs les plus craquants des héros Disney et Pixar.