Stickers épais - Les animaux de la savane

Des stickers épais et repositionnables pour s'amuser dès 18 mois ! Cette pochette contient 25 stickers épais et repositionnables à coller sur 4 décors différents sur le thème des animaux de la savane. Grâce à son format pratique, l'enfant peut emporter partout sa pochette et inventer autant de jeux et d'histoires qu'il souhaite. Idéal pour les petites mains, et pour développer la motricité fine des petits, dès 18 mois ! Retrouvez dans la même collection : Animaux ; Véhicules ; A l'école ; Vive Noël ! ; Les dinosaures ; A la ferme ; Père Noël ; En forêt ; Châteaux forts.