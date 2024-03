L'atelier manga : ta méthode pas à pas

Plongez dans le monde merveilleux du dessin manga ! Découvre ici les méthodes de Chiana, une mangaka expérimentée, qui te propose tous ses trucs et astuces pour apprendre à dessiner comme elle. En 64 pages, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour te lancer : des conseils sur le matériel, des pas à pas pour dessiner les visages et les expressions, les textures de cheveux, les corps, et plus encore ! Dans la même collection : Apprendre à dessiner les mangas spécial personnages et Apprendre à dessiner les mangas spécial combats !