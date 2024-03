Eléments de physique nucléaire. Domaine des basses énergies

La particularité de cet ouvrage d'enseignement de la physique nucléaire est d'en exposer les notions contextualisées de manière privilégiée dans le cadre de la physique des réacteurs nucléaires. Cela explique la place de choix faite ici au neutron et aux réactions nucléaires qu'il induit dans la matière, dans une gamme d'énergie allant jusqu'à vingt méga électronvolts (20 MeV) à laquelle renvoie le sous-titre "domaine des basses énergies" . Naturellement, la diversité des rayonnements engendrés par ces réactions est prise en considération. Des incursions sont ponctuellement faites dans le domaine des énergies situées au-delà de cette limite, motivées, par exemple, par la conception de systèmes énergétiques hybrides couplant un accélérateur de protons à un réacteur nucléaire. Le parti pris rédactionnel adopté a été, d'une part, de placer en annexe des développements calculatoires plus ou moins longs afin d'alléger le corps principal du texte, et d'autre part, de fournir des références d'ouvrages et d'articles permettant soit d'approfondir la compréhension au plan théorique des concepts exposés, soit d'accéder plus complètement à des données expérimentales ou calculées.