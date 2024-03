Tours et traversées de Chartreuse

20 jours de randonnée sur le GR® 9 et GR® 96 pour arpenter les moindres recoins du Massif de la Chartreuse, à cheval entre la Savoie et l'Isère, deux territoires à la forte identité montagnarde et aux traditions conservées. Le GR® de Pays Tour de Chartreuse se réalise en 4 jours d'itinérance et permet de découvrir le patrimoine du 11ème siècle lié à Saint-Pierre de Chartreuse et à Saint-Pierre d'Entremont, figures emblématiques de l'ordre des Chartreux.