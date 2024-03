Lou y es-tu ?

Et si Lou pouvait en cacher une autre... Après 15 jours de coma, Lou, 17 ans, se réveille enfin. Mais la fille sérieuse, éprise de nature et de solitude, est devenue une accro des fêtes et des réseaux sociaux qui brûle la vie par les deux bouts. Noah, son petit ami, et Armelle, sa soeur jumelle, ne la reconnaissent plus. Cet événement a-t-il pu la changer à ce point ? Où est passée " leur " Lou ? Est-ce la même ou une autre ? Il se trouve que trois autres personnes sont sorties du coma en même temps qu'elle... Noah et Armelle décident de partir à leur rencontre et ce qu'ils découvrent est troublant... Sont-ils prêts à affronter la vérité ?