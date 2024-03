Les cinq sur la photo

Jusqu'où iriez-vous pour sauver une soeur ? Clara et Laura sont jumelles. Orphelines, elles ont été élevées par leur oncle Jérémy, un séducteur drôle et insouciant qui s'est étrangement bien acquitté de sa mission. Tout oppose les deux soeurs : Clara est timide et réservée, Laura est fonceuse et spontanée. Clara étudie à l'Ecole nationale supérieure de paysage à Versailles, Laura fait partie de l'équipe nationale de handball. L'année de leurs 22 ans, leur bel équilibre bascule : Laura est malade, c'est une leucémie. Le seul espoir de guérison est une greffe de moelle osseuse, par un donneur parent. Mais à la surprise générale, ni Clara ni Jérémy ne sont des donneurs compatibles... Il est temps pour Clara de plonger dans le passé de leur mère, à la recherche du père qu'elles n'ont jamais connu. Un seul indice guide sa quête : une photo prise à Rome, où leur mère, étudiante, est accompagnée d'une fille et de trois garçons. De Paris à l'île de Sein, de Florence à Cagliari, Clara va découvrir une histoire et des secrets qui changeront à jamais sa vie. Un roman d'apprentissage touchant et rocambolesque, porté par un duo irrésistible !