Les aventures de Sikander Aziz, Tome 01. Sikander et la vengeance des dieux

Depuis le décès de son frère Mo, Sik, américain d'origine irakienne, n'a plus goût à rien. Du haut de ses treize ans, le garçon fait son possible pour aider ses parents dans le deli de famille aux côtés de son cousin Daoud. Mais tout bascule lorsque Nergal, le dieu des enfers, entre dans le restaurant, accusant Sik de posséder la précieuse Fleur de l'immortalité. Sik, sa nouvelle amie Belet, fille adoptive d'Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre, et un ancien héros nommé Gilgamesh se lancent dans une aventure pour sauver New York des démons mésopotamiens.